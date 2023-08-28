В Казахстане увеличили на 70% количество грантов на подготовку в резидентуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году количество грантов на подготовку в резидентуре увеличено на 70% – с 1500 до 2500, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.



Специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные:

Акушерство и гинекология – 214

Анестезиология и реаниматология – 200

Неонатология – 119

Терапия – 115

Общая хирургия – 98

Неврология – 92

Психиатрия – 88

Оториноларингология – 83

Кардиология – 78

Офтальмология – 66

Инфекционные болезни – 63

Травматология-ортопедия – 62

Эндокринология – 55

Остальные – 1167

Напомним, Президент К. Токаев в своем Послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%.