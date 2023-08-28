В Казахстане увеличили на 70% количество грантов на подготовку в резидентуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2023 году количество грантов на подготовку в резидентуре увеличено на 70% – с 1500 до 2500, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.
Специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные:
Акушерство и гинекология – 214
Анестезиология и реаниматология – 200
Неонатология – 119
Терапия – 115
Общая хирургия – 98
Неврология – 92
Психиатрия – 88
Оториноларингология – 83
Кардиология – 78
Офтальмология – 66
Инфекционные болезни – 63
Травматология-ортопедия – 62
Эндокринология – 55
Остальные – 1167
Напомним, Президент К. Токаев в своем Послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%.