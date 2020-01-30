В Казахстане увеличена зарплата более 36 тысяч работников сферы культуры и искусства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года у более 36 тысяч работников сферы культуры и искусства выросла заработная плата. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение благосостояния работников сферы культуры и спорта является частью нашей работы. Во исполнение Послания Главы государства с 1 января 2020 года была повышена заработная плата работников организаций культуры и искусства на республиканском уровне на 50%, а в регионах на 35%. В целом было охвачено порядка 36,4 тысячи человек, из них на республиканском уровне - 3 тысячи человек, а на региональном уровне – более 31 тысячи работников», - сказал Актоты Раимкулова.

По словам министра, с 1 января 2020 года зарплаты работников сферы физической культуры и спорта будут повышаться на 25% ежегодно до 2023 года.

«В целом заработные платы тренеров – учителей, преподавателей, воспитателей четырех колледжей-интернатов, а также воспитателей спортивных колледжей, преподавателей и тренеров спортивных колледжей была повышена. Кроме того была повышена на 100% зарплата сотрудникам антидопинговой лаборатории, Антидопингового центра, республиканского учебно-методического и аналитического центра физической культуры и спорта, сотрудникам дирекции по развитию спорта, и были определены дополнительные выплаты. Таким образом их заработная плата выросла в два раза», - добавила Актоты Раимкуова.



