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В Казахстане увеличат собираемость налогов

12 Июня 2020 16:28
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В Казахстане увеличат собираемость налогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить собираемость налогов до 25% к ВВП в 2025 году. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

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«Цели и задачи Министерства ориентированы на реализацию стратегических задач и поручений по устойчивому развитию экономики, повышению реального благосостояния казахстанцев и цифровизации. Нашими приоритетами являются увеличение собираемости налогов до 25% к ВВП в 2025 году, соблюдение долговых ограничений, повышение эффективности бюджетных расходов и упрощение бюджетных процедур», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Министр добавил, что в рамках обеспечения сбалансированности бюджета за 2019 год по всем уровням бюджета планы по доходам перевыполнены.

Государственный бюджет – на 101,2%, республиканский бюджет – 100,6% и местные бюджеты – на 103%.

Доходы госбюджета составили 9,7 трлн. тенге или на 119 млрд. тенге больше запланированного.

При этом, в республиканский бюджет поступило 7,1 трлн. тенге, что на 43 млрд. тенге больше плана и на 1 трлн. 276 млрд. тенге больше, чем в 2018 году.

Рост доходов республиканского бюджета обеспечен за счет: улучшения налогового и таможенного администрирования и их цифровизации на 916 млрд. тенге (цифровизация - 524 млрд. тенге, налоговое и таможенное администрирование 392 млрд. тенге); роста экономики и цен на основные экспортные товары на 359 млрд. тенге.


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#Экономика   #Минфин РК   #Налоги  
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Автор:

Серик Сабеков

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