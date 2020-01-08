В Казахстане увеличат штат школьных инспекторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал о мерах, принимаемых государством для обеспечения безопасности детей от насилия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально недавно Парламентом принят новый закон по ужесточению наказания за насилие в отношении детей. Первое, что было сделано – это отмена примирения сторон. Во-вторых, это преступление отнесено в разряд особо тяжких. Третье – мера наказания будет от 14 лет тюрьмы до пожизненного заключения», - сказал Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции в СЦК.

Он пообещал, что до 1 сентября во всех школах, кроме отдаленных сельских школ, где нет интернет-связи, будут установлены видеокамеры.

«Сделаем туалеты внутри школ за счет септика – сегодня в 33% школ туалеты расположены на улице. Также все школы будут охраняться. Мы увеличим штат школьных инспекторов. Но самый главный вопрос здесь – это ответственность родителей. Их ответственность прописана в законодательстве, потому что родители тоже должны смотреть за своими детьми», - отметил спикер.

Б. Сапарбаев также сказал несколько слов об аварийных и трехсменных школах.

«Что касается ликвидации трехсменных и аварийных школ, за 28 лет в Казахстане построено 1120 школ. И согласно новой государственной программе, за 5 лет мы должны построить не менее 800 школ. Это 120-150 школ ежегодно. Сейчас мы строим уже 151 школу», - заключил зампремьера.