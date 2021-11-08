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В Казахстане увеличат подразделения полиции по защите женщин

8 Ноября 2021 12:29
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В Казахстане увеличат подразделения полиции по защите женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане увеличат подразделения полиции по защите женщин от насилия. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего имеется 6 752 единицы участковых. В то же время, в соответствии с нормами положенности, требуется ещё 2 802 единицы. Помощников участковых сейчас 824 единицы, необходимо 4 585 единиц», - сказал Ерлан Тургумбаев.

В настоящее время, по его словам, эти вопросы прорабатываются.

«За счёт перераспределения штатов доведена до нормативной численность участковых инспекторов по делам несовершеннолетних – до 2 473 единиц (на 1765 единиц), а также подразделений по защите женщин от насилия – до 248 единиц (на 129 единиц)», - уточнил Ерлан Тургумбаев.

Ранее глава МВД заявил, что ключевым направлением реформ, в соответствии с установками Главы государства, является переход на сервисную модель работы полиции. На первоначальном этапе был реорганизован Комитет административной полиции. Он освобожден от функций охраны (10 233 ед.) и ориентирован на выполнение трех задач.

«Это профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и дорожной безопасности»,- сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр добавил, что основная роль в предупреждении правонарушений теперь отводится участковым инспекторам.

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#Безопасность   #МВД РК   #Общество   #Ерлан Тургумбаев  
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Автор:

Серик Сабеков

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