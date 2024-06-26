В Казахстане увеличат количество детской анимации и фильмов на казахском языке

Разрабатываются новые механизмы государственной поддержки киноиндустрии. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В целях выполнения поставленной Главой государства задачи по реформированию отрасли кинематографии Правительство вносит изменения в закон «О кинематографии» и разрабатывает новый механизм государственной поддержки киноиндустрии. Среди вносимых поправок — положения об увеличении количества детских анимационных фильмов и фильмов на казахском языке, предназначенных для семейного просмотра. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК, — отметил Глава Правительства.

Премьер-министр сообщил, что реализуется концепция культурной политики Казахстана на 2023–2029 годы, утвержденная постановлением Правительства. Она предполагает увеличение доли отечественных фильмов, в том числе анимационных, с уровня 2022 года до 35% в 2030 году (18% в 2023 году, 21% в 2024 году, 25% в 2025 году, 28% в 2026 году, 30% в 2027 году, предусмотрен целевой показатель 32% в 2028 году и 35% в 2029 году.

— Производство анимационных фильмов регулируется на основе Закона «О кинематографии». То есть в этом Законе широко рассматривается структура анимационного искусства, — пояснил Олжас Бектенов.

Ранее корреспондент агентства Kazinform поговорил с крупными аниматорами в Казахстане и выяснил как сегодня развивается индустрия.