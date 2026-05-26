В Казахстане утверждены новые правила выдачи дипломатических и служебных паспортов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 21 мая 2026 года, вносящий изменения в порядок оформления, выдачи, замены и учета дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документом обновлены правила выдачи паспортов, а также утверждены перечни должностных лиц, имеющих право на получение дипломатических и служебных паспортов. При этом уточняется, что паспорт выдается уполномоченным министерством в соответствии с перечнем, утверждаемым Президентом РК.

Также предусмотрена возможность выдачи дипломатического или служебного паспорта министром иностранных дел по согласованию с Президентом лицам, не включенным в основной перечень.

В перечень лиц, которым выдается дипломатический паспорт, вошли Президент Республики Казахстан и члены его семьи, экс-президенты, руководство Парламента, Правительства и Администрации Президента, а также государственный советник, руководители Конституционного и Верховного судов, Национального банка, Центральной избирательной комиссии, Секретарь Совета безопасности, акимы регионов, депутаты Парламента и ряд других высокопоставленных должностных лиц.

Кроме того, дипломатические паспорта будут выдаваться сотрудникам дипломатической службы и международных организаций, военным атташе, представителям силовых структур за рубежом, а также членам их семей при совместном выезде. Отдельно предусмотрена выдача паспортов участникам миротворческих миссий ООН.

В перечень также включены руководители ряда национальных компаний и институтов развития, включая АО «Самрук-Казына», Международный финансовый центр «Астана» и Национальный олимпийский комитет.

Согласно документу, служебные паспорта будут выдаваться судьям Верховного Суда, государственным служащим политического и административного корпуса, сотрудникам силовых и правоохранительных органов, а также работникам дипломатической службы и представителям национальных компаний, направляемым в зарубежные представительства.

Также служебные паспорта смогут получать военнослужащие, участвующие в международных миссиях, сотрудники ряда государственных и квазигосударственных организаций, а также представители зарубежных представительств Казахстана и члены их семей.

Указом расширены категории лиц, имеющих право на оформление паспортов, включая работников международных организаций и лиц, находящихся на иждивении владельцев дипломатических и служебных паспортов при совместных зарубежных командировках.

Документ вводится в действие с 26 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге паспортов.