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В Казахстане утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала

2 Февраля 2023, 11:01
В Казахстане утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева постановлением Правительства РК утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Документ предусматривает видение развития всех отраслей транспорта и охватывает вопросы развития железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного транспорта, а также логистики.

Таким образом, Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК будут приняты меры по ее своевременной реализации. Ожидается, что эти меры позволят обеспечить доступную, безопасную и инклюзивную мобильность, а также укрепление конкурентоспособности страны и становление транзитным хабом.


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