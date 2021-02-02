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    11:55, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане утвердят Национальный план развития

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане утвердят Национальный план развития до 2025 года. Об этом сообщил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Управляющий МФЦ «Астана» Кайрат Келимбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С октября 2020 года Агентство было активно задействовано в разработке Национального плана развития Казахстана до 2025 года. Проект Национального плана развития формирует основные параметры нового экономического курса страны в среднесрочном периоде, направленного на ускорение экономического роста страны и увеличения благосостояния народа», - сказал Кайрат Келимбетов.

    При этом Национальный план, как было отмечено, являясь документом первого уровня государственного планирования, станет базисом и основой для разработки национальных проектов в соответствующих отраслях.

    «В связи с этим, считаем целесообразным внести проект Указа Президента об утверждении Национального плана развития до 10 февраля 2021 года», - подчеркнул Кайрат Келимбетов.

    Теги:
    Правительство Президент Казахстана Главная Экономика
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