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    14:07, 27 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане утвердили новый перечень социально значимых пассажирских сообщений

    Министр транспорта Казахстана утвердил новый перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений. Соответствующий приказ подписан 20 мая 2025 года, передает корреспондент Kazinform.

    поезд
    Фото: Минтранспорта РК

    В список входят 58 маршрутов, связывающих крупнейшие города страны, а также важные региональные направления:

    - Актобе – Атырау.

    - Актобе – Мангистау.

    - Алматы – Актобе.

    - Алматы – Атырау.

    - Алматы – Балхаш.

    - Алматы – Достык.

    - Алматы – Жезказган.

    - Алматы – Конаев.

    - Алматы – Костанай.

    - Алматы – Кульсары.

    - Алматы – Локоть.

    - Алматы – Мангистау.

    - Алматы – Озинки.

    - Алматы – Оскемен.

    - Алматы – Павлодар.

    - Алматы – Петропавловск.

    - Алматы – Сарыагаш.

    - Алматы – Семей.

    - Алматы – Уральск.

    - Алматы – Шымкент.

    - Астана – Айсары – Аркалык.

    - Астана – Алматы.

    - Астана – Атбасар.

    - Астана – Атырау.

    - Астана – Достык.

    - Астана – Жезказган.

    - Астана – Житикара.

    - Астана – Караганды.

    - Астана – Кокшетау.

    - Астана – Кокшетау- Саумалколь.

    - Астана – Курорт Боровое.

    - Астана – Кызыл-Ту – Петропавловск.

    - Астана – Оскемен.

    - Астана – Павлодар.

    - Астана – Павлодар- Семей.

    - Астана – Сарыагаш.

    - Астана – Семей.

    - Астана – Уральск.

    - Астана – Шымкент.

    - Атырау – Аксарайская.

    - Атырау – Мангистау.

    - Караганды – Жезказган – Мангистау.

    - Караганды – Каражал.

    - Караганды – Костанай.

    - Караганды – Петропавловск.

    - Кокшетау – Астана – Ерейментау.

    - Костанай – Аркалык.

    - Кызылорда – Кокшетау.

    - Кызылорда – Павлодар.

    - Кызылорда – Петропавловск.

    - Кызылорда – Семей.

    - Мангистау – Аксарайская.

    - Мангистау – Семей.

    - Мангистау – Уральск.

    - Оскемен – Жаланашколь – Достык.

    - Павлодар – Пресногорьковская.

    - Павлодар – Туркестан.

    - Шалкар – Сексеул.

    Согласно документу, социально значимым признается сообщение, оказывающее влияние на социально-экономическое положение общества и государства и соответствующее следующим критериям:

    - Государственное значение. Это направления, соединяющие столицу или областные центры Казахстана с важными зарубежными городами, с которыми налажены активные торговые, общественные или культурные отношения.

    - Безальтернативность. Когда маршрут не имеет удобных альтернатив, обеспечивает круглогодичное и всесезонное сообщение, особенно в отдаленных регионах;

    - Социальная значимость. Тарифы по таким маршрутам должны оставаться доступными для большинства граждан;

    - Доступность. Маршруты обеспечивают право на свободное передвижение по стране и за ее пределами, в том числе при отсутствии других видов транспорта.

    Теги:
    Регионы Транспорт Поезда
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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