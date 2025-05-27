В Казахстане утвердили новый перечень социально значимых пассажирских сообщений
Министр транспорта Казахстана утвердил новый перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений. Соответствующий приказ подписан 20 мая 2025 года, передает корреспондент Kazinform.
В список входят 58 маршрутов, связывающих крупнейшие города страны, а также важные региональные направления:
- Актобе – Атырау.
- Актобе – Мангистау.
- Алматы – Актобе.
- Алматы – Атырау.
- Алматы – Балхаш.
- Алматы – Достык.
- Алматы – Жезказган.
- Алматы – Конаев.
- Алматы – Костанай.
- Алматы – Кульсары.
- Алматы – Локоть.
- Алматы – Мангистау.
- Алматы – Озинки.
- Алматы – Оскемен.
- Алматы – Павлодар.
- Алматы – Петропавловск.
- Алматы – Сарыагаш.
- Алматы – Семей.
- Алматы – Уральск.
- Алматы – Шымкент.
- Астана – Айсары – Аркалык.
- Астана – Алматы.
- Астана – Атбасар.
- Астана – Атырау.
- Астана – Достык.
- Астана – Жезказган.
- Астана – Житикара.
- Астана – Караганды.
- Астана – Кокшетау.
- Астана – Кокшетау- Саумалколь.
- Астана – Курорт Боровое.
- Астана – Кызыл-Ту – Петропавловск.
- Астана – Оскемен.
- Астана – Павлодар.
- Астана – Павлодар- Семей.
- Астана – Сарыагаш.
- Астана – Семей.
- Астана – Уральск.
- Астана – Шымкент.
- Атырау – Аксарайская.
- Атырау – Мангистау.
- Караганды – Жезказган – Мангистау.
- Караганды – Каражал.
- Караганды – Костанай.
- Караганды – Петропавловск.
- Кокшетау – Астана – Ерейментау.
- Костанай – Аркалык.
- Кызылорда – Кокшетау.
- Кызылорда – Павлодар.
- Кызылорда – Петропавловск.
- Кызылорда – Семей.
- Мангистау – Аксарайская.
- Мангистау – Семей.
- Мангистау – Уральск.
- Оскемен – Жаланашколь – Достык.
- Павлодар – Пресногорьковская.
- Павлодар – Туркестан.
- Шалкар – Сексеул.
Согласно документу, социально значимым признается сообщение, оказывающее влияние на социально-экономическое положение общества и государства и соответствующее следующим критериям:
- Государственное значение. Это направления, соединяющие столицу или областные центры Казахстана с важными зарубежными городами, с которыми налажены активные торговые, общественные или культурные отношения.
- Безальтернативность. Когда маршрут не имеет удобных альтернатив, обеспечивает круглогодичное и всесезонное сообщение, особенно в отдаленных регионах;
- Социальная значимость. Тарифы по таким маршрутам должны оставаться доступными для большинства граждан;
- Доступность. Маршруты обеспечивают право на свободное передвижение по стране и за ее пределами, в том числе при отсутствии других видов транспорта.