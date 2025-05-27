В Казахстане утвердили новый перечень социально значимых пассажирских сообщений

В список входят 58 маршрутов, связывающих крупнейшие города страны, а также важные региональные направления:

- Актобе – Атырау.

- Актобе – Мангистау.

- Алматы – Актобе.

- Алматы – Атырау.

- Алматы – Балхаш.

- Алматы – Достык.

- Алматы – Жезказган.

- Алматы – Конаев.

- Алматы – Костанай.

- Алматы – Кульсары.

- Алматы – Локоть.

- Алматы – Мангистау.

- Алматы – Озинки.

- Алматы – Оскемен.

- Алматы – Павлодар.

- Алматы – Петропавловск.

- Алматы – Сарыагаш.

- Алматы – Семей.

- Алматы – Уральск.

- Алматы – Шымкент.

- Астана – Айсары – Аркалык.

- Астана – Алматы.

- Астана – Атбасар.

- Астана – Атырау.

- Астана – Достык.

- Астана – Жезказган.

- Астана – Житикара.

- Астана – Караганды.

- Астана – Кокшетау.

- Астана – Кокшетау- Саумалколь.

- Астана – Курорт Боровое.

- Астана – Кызыл-Ту – Петропавловск.

- Астана – Оскемен.

- Астана – Павлодар.

- Астана – Павлодар- Семей.

- Астана – Сарыагаш.

- Астана – Семей.

- Астана – Уральск.

- Астана – Шымкент.

- Атырау – Аксарайская.

- Атырау – Мангистау.

- Караганды – Жезказган – Мангистау.

- Караганды – Каражал.

- Караганды – Костанай.

- Караганды – Петропавловск.

- Кокшетау – Астана – Ерейментау.

- Костанай – Аркалык.

- Кызылорда – Кокшетау.

- Кызылорда – Павлодар.

- Кызылорда – Петропавловск.

- Кызылорда – Семей.

- Мангистау – Аксарайская.

- Мангистау – Семей.

- Мангистау – Уральск.

- Оскемен – Жаланашколь – Достык.

- Павлодар – Пресногорьковская.

- Павлодар – Туркестан.

- Шалкар – Сексеул.

Согласно документу, социально значимым признается сообщение, оказывающее влияние на социально-экономическое положение общества и государства и соответствующее следующим критериям:

- Государственное значение. Это направления, соединяющие столицу или областные центры Казахстана с важными зарубежными городами, с которыми налажены активные торговые, общественные или культурные отношения.

- Безальтернативность. Когда маршрут не имеет удобных альтернатив, обеспечивает круглогодичное и всесезонное сообщение, особенно в отдаленных регионах;

- Социальная значимость. Тарифы по таким маршрутам должны оставаться доступными для большинства граждан;

- Доступность. Маршруты обеспечивают право на свободное передвижение по стране и за ее пределами, в том числе при отсутствии других видов транспорта.