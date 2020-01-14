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В Казахстане утвердили лимит на регулирование численности волка и шакала

14 Января 2020 12:29
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В Казахстане утвердили лимит на регулирование численности волка и шакала

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане утвердили лимит на регулирование численности волка и шакала на 2020 год. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет.

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«Утвержден лимит на регулирование численности волка и шакала на 2020 год. Ежегодно по заключению государственной экологической экспертизы на биологического обоснования утверждается лимит на регулирование численности волка и шакала на территории Республики Казахстан», - отметил Сакен Дилдахмет


Он также пояснил, что разрешение на регулирование является государственной услугой и оказывается областными инспекциями лесного хозяйства и животного мира посредством электронного портала.

«Каждый охотник может подать заявку онлайн через электронный портал. Название услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию«. В случае отсутствия доступа к интернету, услугу можно получить в любом Центре обслуживания населения.


Волк и шакал входят в Перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности. Общее изъятие по республике на 2020 год составляет 4 824 особей волка, 11 733 особей шакала», - уточняется в сообщении.

фото: rostovgazeta.ru


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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Серик Сабеков

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