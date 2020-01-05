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В Казахстане утвердили квоты на привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год

5 Января 2020 16:07
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В Казахстане утвердили квоты на привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство РК утвердило квоты на привлечение иностранной рабочей силы на 2020 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, Правительство РК утвердило постановление от 27 декабря 2019 «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2020 год».


Квоты установлены согласно закону «О занятости населения» в процентном отношении к численности рабочей силы по видам экономической деятельности, а также на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3,9 %.

Отметим, постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его официальной публикации.




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Ключевые слова: Правительство РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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