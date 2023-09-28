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    16:12, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Казахстане утвердили Концепцию развития науки на 2024-2026 годы

    Официальный информационный ресурс Премьер-министра РК
    Фото: Официальный информационный ресурс Премьер-министра РК

    Вопрос определения приоритетных направлений развития науки на 2024-2026 годы рассмотрен на заседании Высшей научно-технической комиссии под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт главы Правительства РК. 

    Открывая заседание, глава Правительства отметил, что накануне вышел релиз Глобального индекса инноваций-2023, формируемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). Он охватывает около 80 показателей, в том числе касающихся науки, системы образования и инфраструктуры.

    - Казахстан вошел в ТОП-3 инновационных экономик региона «Центральная и Южная Азия» после Индии и Ирана. Министерствам цифрового развития, науки и высшего образования следует продолжать работу по созданию необходимых условий для ученых и развитию инфраструктуры, чтобы наши позиции на мировой арене улучшались, - сказал Алихан Смаилов.

    Официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК
    Фото: Официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК

    Глава МНВО Саясат Нурбек сообщил, что с учетом международного опыта, в частности, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Малайзии, Испании и других стран, а также стратегических задач, обозначенных Главой государства в Послании народу и других программных документах, выработано шесть приоритетных направлений развития науки на ближайшие годы. Отдельно будет выделено направление по вопросам обеспечения национальной безопасности.

    Данный список выглядит следующим образом: «Экология, окружающая среда и рациональное природопользование», «Энергия, передовые материалы и транспорт», «Передовое производство, цифровые и космические технологии», «Интеллектуальный потенциал страны», «Наука о жизни и здоровье» и «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса». В свою очередь, каждое из направлений содержит от 8 до 18 подразделов.

    Официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК
    Фото: Официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК

    В целом в рамках обозначенных приоритетов будет уделено внимание вопросам рационального использования водных ресурсов, сохранения качества почв, обеспечения энергетической безопасности (включая теплоэнергетику), снижения выбросов парниковых газов и развития возобновляемых источников.

    Наряду с этим планируется поддерживать исследования в сферах строительства, машиностроения, промышленности, транспортных технологий, робототехники, искусственного интеллекта, создания новых материалов, телекоммуникаций, медицины, фармацевтики, животноводства, земледелия, переработки и хранения сельхозпродукции и сырья, производства пищевых продуктов и т.д. Предусматриваются также фундаментальные и прикладные исследования в области естественных наук.

    Официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК
    Фото: Официальный информационный ресурс Премьер-Министра РК

    По итогам обсуждения и голосования Высшая научно-техническая комиссия одобрила данные подходы.

    Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы распределения объемов финансирования по приоритетным направлениям на 2024-2026 годы и реализации научно-технических заданий.

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Наука Премьер-министр РК
    Автор
    Зифа Хабирова
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