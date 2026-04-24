В Казахстане уточнят правила возмещения затрат на защиту работников во вредных условиях
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подготовило проект изменений в правила возмещения затрат на проведение превентивных и реабилитационных мер для работников, занятых во вредных условиях труда, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ размещен на портале «Открытые НПА» и вынесен на публичное обсуждение, которое продлится до 14 мая 2026 года.
Согласно материалам проекта, изменения в приказ носят технический характер и направлены на приведение нормативной базы в соответствие с положениями Трудового кодекса Республики Казахстан.
В частности, уточняется терминология и вид выдаваемой продукции в рамках профилактического обеспечения работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов.
Как отмечается в обосновании, корректировки направлены на повышение эффективности превентивных мер, а также на конкретизацию правового регулирования с учетом современных требований в сфере специализированного питания.
