В Казахстане утилизируются все старые автомашины и 95% аккумуляторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане утилизируются все старые автомашины и 95% аккумуляторов. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Концепцией по переходу к «зеленой экономике» к 2030 году необходимо достигнуть не менее 40% уровня переработки отходов. На момент внедрения РОП уровень переработки составлял 2,7%. После внедрения РОП («принцип расширенных обязательств производителей (импортеров)»), – 13,2%. В 2018 году в Послании Первого Президента-Елбасы поручено принять меры по современной утилизации и переработке ТБО с широким вовлечением субъектов МСБ. До внедрения РОП в отрасли переработки отходов работали 115 субъектов МСБ, сегодня их - 171. В Казахстане принцип РОП внедрен в 2016 году. С 2016 года РОП действует на автомобили, шины, масла, аккумуляторы. В отношении упаковки действует нулевая ставка. Уполномоченным органом в настоящее время проводится работа по утверждению ставки платы», – сказал М.Кумаргалиев.

По его словам, в течение 3,5 лет работы механизма РОП объем поступивших денежных средств – утилизационная плата, составил 220 млрд 816 млн. тенге. Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:

стимулирование автопрома – около 75 млрд тенге; организация сбора, переработки и утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств – 36,5 млрд тенге; сбор и переработка отходов автокомпонентов и твердых бытовых отходов – 11,475 млрд тенге; налоговые отчисления – 20 млрд тенге. Средства расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством и Экологическим кодексом.

Как отметил М.Кумаргалиев, за 3,5 года работы Оператора имеются значительные результаты в сфере переработки транспортных средств. С «нуля» была создана отрасль авторециклинга. В Карагандинской области построен высокотехнологичный завод, аналогов которому нет в Центральной Азии. Применение новейших технологий позволяет утилизировать 90 % извлекаемых из транспортных средств компонентов. Всего принято на утилизацию 120 тыс. транспортных средств. Таким образом, было обеспечено недопущение загрязнения окружающей среды выбросами от 120 тыс. транспортных средств. В этом направлении достигнуты 100 % показатели, Оператор принимает на утилизацию все транспортные средства, сдаваемые населением.

Также, по словам М.Кумаргалиева, осуществляется утилизация автокомпонентов. Создано 11 новых предприятий, 440 рабочих мест.

Оператор обеспечивает утилизацию 95 % отработанных аккумуляторов. Здесь работает принцип циркулярной экономики. Из бывших в употреблении аккумуляторов произведено 2,5 млн новых аккумуляторов. При содействии Оператора утилизировано 75 тыс тонн шин, создано порядка 50 рабочих мест.

М.Кумаргалиев подчеркнул, что механизм РОП послужил импульсом для создания новых предприятий по утилизации шин. До 2016 года в Казахстане функционировало 10 заводов. С внедрением РОП открылось еще 7 предприятий.