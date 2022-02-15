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В Казахстане установят  высокие тарифы для отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций

15 Февраля 2022 14:59
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В Казахстане установят  высокие тарифы для отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По исполнению поручения по кратному увеличению налога на майнинг прорабатываются соответствующие подходы. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заедании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время, потребление «теневого» майнинга требует официальной регистрации», - сказал Алибек Куантыров.

При этом, как отметил министр, майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Основной причиной этого является привлекательность тарифа.

«В этой связи, министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций, с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей. На сегодняшний день министерством национальной экономики выработаны подходы по качественному исполнению поручений Главы государства», - резюмировал Алибек Куантыров.

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#Энергетика   #Криптовалюта   #Миннацэкономики  
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Автор:

Серик Сабеков

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