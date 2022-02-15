В Казахстане установят высокие тарифы для отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По исполнению поручения по кратному увеличению налога на майнинг прорабатываются соответствующие подходы. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заедании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время, потребление «теневого» майнинга требует официальной регистрации», - сказал Алибек Куантыров.

При этом, как отметил министр, майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Основной причиной этого является привлекательность тарифа.

«В этой связи, министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций, с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей. На сегодняшний день министерством национальной экономики выработаны подходы по качественному исполнению поручений Главы государства», - резюмировал Алибек Куантыров.