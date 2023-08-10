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    14:40, 10 Август 2023 | GMT +6

    В Казахстане установлены более 30 памятников Великому Абаю

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации местных акиматов, на сегодняшний день в регионах насчитывается 1441 улица, 12 проспектов, 99 школ, 4 колледжа и 1 театр имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

    В прошлом году Указом Президента была создана область Абай, административным центром которой стал город Семей. Кроме того, 1 город, 3 района и 28 населенных пунктов в Казахстане названы в честь поэта.

    «В Казахстане установлены более 30 памятников Абаю Кунанбайулы. Произведения монументального искусства, посвященные великому поэту, есть еще в 18 государствах мира. В частности, в городах Ташкент, Москва и Бишкек установлены памятники Абаю, а в Ренне, Пекине, Каире, Будапеште, Тегеране, Стамбуле, Нью-Дели, Женеве, Париже, Сараево, Тбилиси, Берлине, Сеуле, Харькове и Баку - его бюсты»,- сказал вице-министр культуры и спорта Арман Жудебаев.


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