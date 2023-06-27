В Казахстане установлен новый рекорд по приготовлению баурсаков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Зафиксировали рекорд Казахстана по единовременному приготовлению баурсаков, передает МИА «Казинформ»

В течение дня в пяти казанах более 40 поваров приготовили 2047 килограмма пышных барусаков, которые после взвешивания представителями КИнЭС были продегустированы гостями Fairy Bauyrsaq Day.

«Сегодня мы отмечаем не только нашу общую любовь к блюдам казахской кухни, но и уважение к обычаям, которые делают Казахстан такой уникальной страной. В центре нашего праздника – баурсаки, символ гостеприимства и традиций, оберегаемых каждой семьей. Рекорд Казахстана по приготовлению баурсаков, который мы поставили сегодня – важный способ выразить приверженность P&G сохранению культурного наследия страны», - сказал глава P&G в Казахстане Руслан Гамзаев.

Новый рекорд на 47 килограмм превосходит предыдущий.

«На страницах казахстанской книги рекордов описаны уникальные результаты казахстанцев, сегодня наша книга пополнилась новым ярким рекордом – мы приготовили 2047 килограмма баурсаков. К слову, новый рекорд на 47 килограмм превосходит предыдущий. Очень важно, что подобные инициативы поддерживаются международными компаниями, мы видим интерес и неравнодушие к нашей стране, уважение к нашим традициям и культуре. Это не только фиксация рекорда, но и чудесный праздник для горожан!» - отметил официальный представитель Казахстанской книги рекордов КИнЭС Тастулеков Бахытжан.