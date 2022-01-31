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В Казахстане установили квоту на привлечение иностранных работников в 2022 году

31 Января 2022 10:53
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В Казахстане установили квоту на привлечение иностранных работников в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (далее – ИРС) по потребностям работодателей. В 2022 году общая квота установлена в размере 0,31% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 28,3 тыс. единиц., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

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Квота на привлечение ИРС в 2022 году распределена на 4 категории следующим образом: 1 243 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 6 499 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 13 887 и 3 421 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 3 302 человек.

Напомним, в 2021 году местными исполнительными органами было выдано и продлено разрешений работодателям для привлечения ИРС в размере 18,2 тыс. единиц, что составило 64% от установленной квоты (29,3 тыс.).

По состоянию на 1 января 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 932 иностранных гражданина.

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#Минтруда РК   #Общество  
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