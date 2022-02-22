В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки туристической отрасли
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки туристической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК по вопросам развития туризма отметил, что 30 апреля 2021 года принят новый закон о туристической деятельности, в котором закрепили компетенции нацкомпании и предусмотрели новые стимулирующие меры господдержки для туризма.
Меру Kids Go Free - это субсидирование перелета детей - администрирует Kazakh Tourism.
Кроме того, проектный офис компании Kazakh Tourism участвовал в написании и в утверждении проектов правил. Помимо этого, в качестве фронт-офиса министерства ведет информационную работу по разъяснению этих мер в обществе.
«С 1 января текущего года все меры государственной поддержки для субъектов бизнеса туристской отрасли запущены. Мы уже получаем обратную связь регионов и рынка по совершенствованию механизмов мер поддержки», - добавил Талгат Аманбаев.
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