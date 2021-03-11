В Казахстане ускорился рост цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Годовая инфляция в феврале 2021 года сохранилась на уровне 7,4%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить продовольственная инфляция. Годовой рост цен на продовольственные товары ускорился с 11,4% в январе до 11,6% в феврале текущего года на фоне сохранения дисбалансов на отдельных товарных рынках ввиду ограниченного предложения во внутреннем рынке, роста цен на мировых товарных рынках и цен отечественных производителей», - сообщил Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, замедление роста цен на мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, наблюдавшееся в предыдущие месяцы, в феврале этого года прекратилось.

«Рост мировых цен на продовольствие продолжается 9 месяцев подряд, что привело к многолетним максимумам индекса продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - прим. ред.)», - заключил глава Нацбанка.