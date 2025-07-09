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    14:51, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Защиту прав клиентов банков усилят в Казахстане

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок в правила предоставления банковских услуг и рассмотрения обращений клиентов. Они утверждены постановлением правления Национального банка от 28 июля 2017 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: АДГС

    Предполагается внедрение дополнительных контрольных мер для повышения качества обслуживания и прозрачности работы финансовых организаций.

    Среди предлагаемых изменений:

    - Обязательное определение порядка обслуживания людей с инвалидностью и маломобильных групп населения - с учетом требований национального стандарта по доступности отделений.

    - Обязательное размещение онлайн-калькулятора на сайте банка для расчета ежемесячных платежей по банковскому займу.

    - Введение требования уведомлять клиентов за 3 месяца до повышения тарифов по платежам и переводам.

    - Четкое определение сроков рассмотрения обращений клиентов.

    Также планируются редакционные правки в название самого нормативного правового акта.

    Ранее мы писали, что в банках Казахстана создадут подразделения по защите прав клиентов.

    Теги:
    Финансы Банки Общество Экономика
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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