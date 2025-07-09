Защиту прав клиентов банков усилят в Казахстане
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок в правила предоставления банковских услуг и рассмотрения обращений клиентов. Они утверждены постановлением правления Национального банка от 28 июля 2017 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Предполагается внедрение дополнительных контрольных мер для повышения качества обслуживания и прозрачности работы финансовых организаций.
Среди предлагаемых изменений:
- Обязательное определение порядка обслуживания людей с инвалидностью и маломобильных групп населения - с учетом требований национального стандарта по доступности отделений.
- Обязательное размещение онлайн-калькулятора на сайте банка для расчета ежемесячных платежей по банковскому займу.
- Введение требования уведомлять клиентов за 3 месяца до повышения тарифов по платежам и переводам.
- Четкое определение сроков рассмотрения обращений клиентов.
Также планируются редакционные правки в название самого нормативного правового акта.
Ранее мы писали, что в банках Казахстана создадут подразделения по защите прав клиентов.