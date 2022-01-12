В Казахстане усилят работу с незанятой молодежью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о запланированной работе в сфере молодежной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 января 2022 года Мажилисом Парламента РК проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной молодежной политики принят в работу. В рамках данного законопроекта предусмотрено законодательное закрепление понятия молодежи категории NEET (часть молодежи, которая не работает, не занята образованием или профессиональной подготовкой и находится вне системы образования и сферы занятости, прим. ред.)», - сказал Аскар Умаров на заседании Правительства.

«Также предполагается наделение уполномоченного органа компетенцией по содействию трудоустройства молодежи этой категории. МИОР продолжится реализация нацпроекта «Ұлттық рухани жаңғыру», а также комплексного плана по поддержке молодежи РК на 2021-2025 годы, в рамках которого реализуются мероприятия, направленные на социализацию молодежи данной категории», - добавил министр.

В рамках реализации поручений Главы государства предлагается:

1. В целях повышения социализации, информированности молодежи категории NEET в госмерах поддержки предлагается разработать дорожную карту по работе с молодежью категории NEET.

2. Для включения дополнительных мер по поддержке молодежи внести изменения в комплексный план по поддержке молодежи на 2021-2025 годы.

3. Внедрить новые подходы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, физической и интеллектуальной подготовки молодежи, также по обучению профессиям во время прохождения обязательной и срочной службы в вооруженных силах.