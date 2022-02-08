В Казахстане усилят правовую защищенность сотрудников правоохранительных органов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане повысят уровень материально-технического оснащения и степень правовой защищенности сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В правоохранительной сфере продолжится работа по реализации принципа «полиции шаговой доступности». Будет повышен уровень материально-технического оснащения и степень правовой защищенности сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», - сказал Алихан Смаилов.
Также, по словам главы Кабмина, будет усилено оснащение органов гражданской защиты пожарной, оперативно-спасательной и специализированной техникой и оборудованием.
Увеличится штатная численность вновь создаваемых объектов противопожарной инфраструктуры и водно-спасательных станций.
«Для обеспечения защиты населения от природных чрезвычайных ситуаций будут построены защитные сооружения и селезадерживающие плотины, также будет предусмотрена очистка русел рек», - добавил Алихан Смаилов.
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