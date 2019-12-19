В Казахстане усилят ответственность за преступления с проникновением в жилище

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усилить ответственность за преступления, совершенные с проникновением в жилище. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что усиливается ответственность по видам преступлений, когда совершаются кражи, грабежи и разбои с проникновением в жилище, в помещение», - сказал Марат Ахметжанов в интервью журналистам в кулуарах Сената.

По его словам, это связано с тем, что этот вид преступлений представляет повышенную общественную опасность.

«Люди целенаправленно проникают в помещение, занимаются подбором ключей, выслеживают, поэтому оно переводится в разряд тяжких преступлений», - добавил Марат Ахметжанов.

Ранее он пояснил, каких случаях скотокрадство будет переходить в разряд тяжких преступлений.

Отметим, сегодня на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената были рассмотрены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».