В Казахстане усилят ответственность за преступления с проникновением в жилище
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усилить ответственность за преступления, совершенные с проникновением в жилище. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Необходимо отметить, что усиливается ответственность по видам преступлений, когда совершаются кражи, грабежи и разбои с проникновением в жилище, в помещение», - сказал Марат Ахметжанов в интервью журналистам в кулуарах Сената.
По его словам, это связано с тем, что этот вид преступлений представляет повышенную общественную опасность.
«Люди целенаправленно проникают в помещение, занимаются подбором ключей, выслеживают, поэтому оно переводится в разряд тяжких преступлений», - добавил Марат Ахметжанов.
Ранее он пояснил, каких случаях скотокрадство будет переходить в разряд тяжких преступлений.
Отметим, сегодня на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената были рассмотрены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».
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