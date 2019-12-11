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В Казахстане усилят антитеррористическую защиту уязвимых объектов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены усовершенствовать антитеррористическую защиту объектов уязвимых в террористическом отношении. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях реализации международных стандартов в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма. Требования будут распространяться на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями», - сказал Алихан Смаилов.
Глава Минфина добавил, учитывая важность вопросов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, предлагается создать Межведомственный совет, на котором будут вырабатываться меры, направленные на снижение рисков отмывания денег и финансирования терроризма, и рассматриваться результаты реализации мер.
«Также предусматривается создание механизмов реализации Резолюций Совета Безопасности ООН. В национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма (ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)», - пояснил Алихан Смаилов.
Кроме того, планируется совершенствование антитеррористической защиты объектов уязвимых в террористическом отношении.
В рамках законопроекта (Комитетом национальной безопасности) разработан блок поправок, направленный на повышение эффективности антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО), посредством отраслевого подхода.
Данный подход нацелен на выстраивание систем безопасности объектов уязвимых в террористическом отношении, в привязке к потенциальным террористическим угрозам для таких объектов и их специфике.
В частности, поправками предусматривается: уточнение компетенции Правительства и центральных государственных органов в сфере организации защиты объектов уязвимых в террористическом отношении; оптимизация практических мер по их защите, реализуемых собственниками и руководителями; обеспечение прозрачности проверок за состоянием антитеррористической защищенности объектов УТО.
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