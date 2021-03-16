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    13:37, 16 Март 2021 | GMT +6

    В Казахстане усиливают требования к подготовке педагогических специальностей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова рассказала о том, какая работа проводится по усилению требований к подготовке педагогических специальностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Усиливаем требования к получению лицензии в колледжах. Мы усилили требования по улучшению показателя трудоустройства, повышению квалификации педагогов, созданию условий для проживания студентов и на подготовку кадров по профилю учебного заведения. Действительно, на сегодняшний день порядка 30% непрофильных колледжей осуществляют подготовку педагогических кадров. Несомненно, это влияет на престиж педагогической специальности», - сказала Бибигуль Асылова, отвечая на вопросы депутатов на расширенном заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию на тему «Актуальные вопросы развития системы технического и профессионального образования: модернизация образовательного процесса и техническая оснащенность колледжей».

    Он также рассказала о новых требованиях к колледжам, занимающимся подготовкой педагогических специальностей.

    «Мы обеспечили повышение квалификации (педагогов) не менее 180 часов в течение пяти лет, а также наличие лицензии - не менее чем по пяти педагогическим специальностям и обеспечение трудоустройства не менее 90% выпускников по специальностям в течение всего года выпуска. То есть здесь должна учитываться профильность подготовки данного колледжа», - подчеркнула вице-министр.


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