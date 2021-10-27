В Казахстане усиливают ответственность за жестокое обращение с животными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе одобрили в первом чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целями законопроекта являются правовое регулирование обращения с животными и гуманное отношение к ним, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей.

«Проектом закона закладывается идеология нравственного воспитания граждан. В частности, устанавливаются основные принципы нравственности и гуманности обращения с животными», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на пленарном заседании Мажилиса.

Для реализации этих принципов закрепляются механизмы госрегулирования правоотношений путем установления требований и правил, в том числе:

1) общие требования к содержанию, перевозке, разведению животных, а также оказанию ветеринарных услуг;

2) запрет пропаганды жестокого обращения с животными.

Отдельная статья законопроекта посвящена положениям умерщвления животных и обращения с их трупами. В частности, определены случаи, когда возможно умерщвление животных с соблюдением требований национального законодательства в области ветеринарии.

Кроме того, законопроектом определены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий.

«Что касается так называемого «чипирования», законопроектом вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделия (средства) учета домашних животных на платной основе за счет владельцев.

Кроме того, в целях планомерной реализации данной новеллы и предотвращения единовременной массовой нагрузки на организации, осуществляющие учет домашних животных, а также их владельцев, законопроектом предусмотрена отлагательная норма по обязательному учету домашних животных (с 1 сентября 2023 года)», - заключил министр.