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    12:48, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане усиливают ответственность за жестокое обращение с животными

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе одобрили в первом чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Целями законопроекта являются правовое регулирование обращения с животными и гуманное отношение к ним, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей.

    «Проектом закона закладывается идеология нравственного воспитания граждан. В частности, устанавливаются основные принципы нравственности и гуманности обращения с животными», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на пленарном заседании Мажилиса.

    Для реализации этих принципов закрепляются механизмы госрегулирования правоотношений путем установления требований и правил, в том числе:

    1) общие требования к содержанию, перевозке, разведению животных, а также оказанию ветеринарных услуг;

    2) запрет пропаганды жестокого обращения с животными.

    Отдельная статья законопроекта посвящена положениям умерщвления животных и обращения с их трупами. В частности, определены случаи, когда возможно умерщвление животных с соблюдением требований национального законодательства в области ветеринарии.

    Кроме того, законопроектом определены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий.

    «Что касается так называемого «чипирования», законопроектом вводится обязательный учет домашних животных с использованием изделия (средства) учета домашних животных на платной основе за счет владельцев.

    Кроме того, в целях планомерной реализации данной новеллы и предотвращения единовременной массовой нагрузки на организации, осуществляющие учет домашних животных, а также их владельцев, законопроектом предусмотрена отлагательная норма по обязательному учету домашних животных (с 1 сентября 2023 года)», - заключил министр.

    Теги:
    Закон и право Парламент Главная Животные Общество Мажилис
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