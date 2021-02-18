В Казахстане усиливают ответственность за насилие над животными – что изменится

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Айбек Ускембаев рассказал о законодательной работе по усилению ответственности за насилие над животными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В процессе согласования данного законопроекта (по защите прав животных - прим. авт.) МВД были разработаны предложения по усилению уголовной ответственности. На сегодняшний день статья 316 мягкая. Поэтому требует ужесточения. Кроме того, нами внесены предложения по ужесточению статьи 313 УК РК. Это незаконное распространение произведения, пропагандирующих культ жестокости и насилия. Вместе с этими предложениями, также внесены предложения по усилению ответственности за административные правонарушения, то есть по статье 408 КоАП за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правила отлова, уничтожения бродячих собак и кошек», - сказал Айбек Ускембаев на брифинге в СЦК.

Он более подробно остановился на некоторых моментах.

«По статье 313 УК РК мы предложили усилить санкцию в виде штрафа, который был 2000 МРП, до 5000 МРП. Общественные работы с 600 до 1000 часов, ограничение либо лишение свободы с 2 до 5 лет. По статье 316 УК РК мы предлагаем расширить круг мотивов жестокого обращения, то есть дополняем корыстными побуждениями с целью причинения боли или мучений животному. Расширение круга квалифицирующих признаков жестокого обращения – это дополняется признаками совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении нескольких животных. Также перевод признаков с применением садистских методов в присутствии малолетних, квалифицирующие обстоятельства, предлагаем ужесточить санкции с переводом ч.1 ст. 316 из уголовных проступков в категорию преступлений небольшой тяжести, ч.2 ст. 316 из уголовных проступков в категорию преступлений средней тяжести – до 5 лет лишения свободы», - перечислил спикер.

Также, по его словам, предлагается снижение возраста наступления уголовной ответственности с 14 лет, ранее было с 16 лет.

«Также предлагаем усилить санкции в виде штрафа по данной статье 316 с 2000 МРП до 5 000 МРП, общественные работы с 600 до 1000 часов, и ограничение либо лишение свободы с 2 до 5 лет. Само преступление переводится из разряда с категории уголовных проступков в преступление средней тяжести в целом. По статье 408 КоАП мы предлагаем исключить взыскание в виде предупреждения, убрать. В части 2 ст. 408 увеличить штраф с 10 до 20 МРП. Данные предложения уже были внесены МВД в Генеральную прокуратуру, где были даны предложения, они уже одобрены. В будущем, при рассмотрении на заседаниях рабочих групп, я думаю, эти нормы найдут свое место», - заключил А. Ускембаев.