В Казахстане уровень МРП намерены увеличить до 3 180 тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законом планируется установить новые расчетные показатели с 1 апреля 2022 года. На сайте «Открытые НПА» опубликован проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы» Закон Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 20 191 тенге (в настоящий момент 19 450 тенге), а минимальный размер пенсии – 48 032 тенге. Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан составит 3 180 тенге (в настоящий момент 3 063 тенге). Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составит 37 389 тенге (в настоящий момент 36 018 тенге).

Документ находится пока в статусе ПРОЕКТ. Но есть эти изменения будут еще обсуждаться, но еще не приняты. Проект будет находиться на публичном обсуждении до 21 апреля 2022 года.