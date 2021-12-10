В Казахстане упрощен порядок назначения госпособий матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК упростило порядок получения в проактивном формате услуги по назначению государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТСЗН.

«Воспитать хотя бы одного ребенка достойным гражданином своей страны – сложная задача, стоящая перед каждым родителем. Чтобы отметить и по достоинству оценить труд многодетных матерей, государство награждает их подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», обладатели которых получают соответствующее государственное пособие. В целях экономии времени многодетных матерей МТСЗН с 2019 года предоставляет возможность получения государственной услуги по назначению данного пособия в проактивном формате. Это избавило женщин от необходимости стоять в очередях, они могут получить госуслугу в любое удобное время и в любом месте. Ответив лишь на одно SMS-сообщение, услугополучатель дает согласие на проактивное оформление пособия и подтверждает банковский счет. Другие необходимые для оказания государственной услуги сведения поступают из информационных систем государственных органов», – сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

В ведомстве уточнили, что раньше услугополучатели отправляли два SMS. Отвечая на одно, граждане давали согласие на проактивное оформление пособия. Отвечая на второе - подтверждали банковский счет. Теперь достаточно ответить на одно сообщение.

Упрощенный порядок позволил значительно увеличить охват назначения госпособия в проактивном формате. Благодаря этим изменениям количество многодетных матерей, получивших услугу проактивно в 2021 году, выросло более чем в два раза – до 9 тыс. человек.

Напомним, в сентябре 2021 года в Казахстане приняты поправки в законодательство, согласно которым женщины, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, имеют право на получение пособия многодетной матери.