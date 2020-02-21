В Казахстане упразднены 30 постов «Рубеж» по жалобе водителей о вымогательстве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане по жалобам водителей упразднены 30 стационарных постов «Рубеж». Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Сенате по вопросам модернизации ОВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Упразднены 30 стационарных постов «Рубеж», которые стояли у нас внутри страны. Очень много было жалоб от автовладельцев, что на этих постах без причин их останавливают и вымогают деньги», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Ликвидация этих постов, как отметил министр, не привела к ухудшению криминогенной обстановки, но в то же время на 10% снизились коррупционные преступления.
«Высвободившиеся около 300 сотрудников задействованы в охране общественного порядка», - добавил Ерлан Тругумбаев.
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