В Казахстане упал спрос на VIP-номера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом свидетельствует статистика, приведенная госкорпорацией «Правительство для граждан». Так, в 2019 году через специализированные ЦОНы казахстанцы приобрели более 12,5 тыс. номеров повышенного спроса. Общая сумма, полученная от реализации таких номерных знаков, составила более трех млрд тенге, в то время как в 2018 году через спецЦОНы было выдано около 15 тыс. ГРНЗ повышенного спроса на сумму 3,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Между тем градация в разрезе регионов свидетельствует о том, что любителями VIP-номеров по-прежнему остаются автовладельцы Алматы, Нур-Султана и Шымкента. Так, согласно статистике лидером по продаже номерных знаков повышенного спроса является мегаполис Алматы. Здесь приобрели более 4,5 тыс. «красивых» номеров на сумму 1,2 млрд тенге. Почти две тыс. ГРНЗ повышенного спроса купили жители столицы и более 1,5 тыс. - автовладельцы Шымкента. К слову, наименьшей востребованностью номера с красивыми цифровыми и буквенными комбинациями пользуются в Северо-Казахстанской области. Здесь их приобрели только 99 человек.

Стоит отметить, что до 1 июля 2019 года приобрести номера с желаемыми цифровыми и буквенными обозначениями можно было как через спецЦОНы, так и через отделения РЭО МВД РК. Теперь же они доступны только в спецЦОНах и секторах спецЦОН госкорпорации «Правительство для граждан». Ознакомиться с ними можно на специально предназначенных стендах. В случае если на стенде нет желаемого номерного знака, услугополучатель может заказать его, предварительно уточнив цифровое и буквенное обозначение. ГРНЗ будет готов через пять рабочих дней для городов Нур-Султан и Алматы и 15 рабочих дней - для г. Шымкент и областных центров. При этом регистрация транспортного средства будет осуществлена после изготовления номерных знаков.