В Казахстане уменьшат НДС для новых производственных компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запланированных дополнительных мерах поддержки предпринимателей рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Правительством подготовлены срочные меры для обеспечения качественного и устойчивого роста экономики, одобренные на Высшем совете по реформам 29 января 2021 года, в числе которых предусматриваются: уменьшение НДС в течение 2 лет для новых производственных компаний; освобождение от КПН части дохода, направленного на реинвестирование; расширение перечня приоритетных видов деятельности для заключения инвестиционных соглашений с Правительством; регулирование с «чистого листа», сокращение требований к бизнесу», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

В Правительстве дополнительно сообщили о том, что в течение текущего года предлагается на треть сократить все требования к бизнесу. Будет проведена ревизия всех требований в 4 отраслях (торговля, сельское хозяйство, транспорт, услуги по проживанию и питанию). режим розничного налога по ставке 6% для сферы общественного питания;

Ставка 6% к обороту включает 3% розничного налога с оборота и 3% с дохода по упрощенной декларации. Режим будет применяться на постоянной основе с 2023 года (после окончания трехлетнего освобождения от уплаты налога с дохода субъектов МСБ).

«Указанные меры поддержки будут распространяться на субъекты среднего предпринимательства. Поправки, направленные на реализацию указанных мер, будут внесены в Парламент для законодательного закрепления до конца текущей сессии, в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на Высшем совете по реформам 29 января 2021 года», - заключил глава Правительства.