РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:36, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане улучшили процесс получения визы США

    В Казахстане улучшили процесс получения визы США
    Фото: с Яндекс Карты

    Посольство США в Астане и Генеральное консульство США в Алматы переходят к новой системе для предоставления американской визы, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Посольство и Консульство США в Казахстане.

    Все заявители на визу США теперь должны использовать веб-сайт, начиная с 10 июня текущего года для получения визовой информации, оплаты всех необходимых сборов за неиммиграционную визу, записи на собеседование и получения курьерских услуг по доставке документов.

    Дипломатическое учреждение США оповещает, что тем гражданам, которые оплатили консульский сбор за неиммиграционную визу с помощью сайта необходимо создать учетную запись пользователя в новой визовой системе и связать ее с существующей записью. Эти действия позволят им назначать собеседования, вносить изменения, отправлять запросы, а также проверять или изменять опции возврата документов.

    В новой системе записи на собеседование заявители, имеющие право на получение визы без прохождения собеседования, смогут подать документы на визу в Консульский отдел в Астане или Алматы через курьерскую службу и забрать обратно документы в назначенных пунктах получения.

    Отмечается, что визовый сбор не увеличится в результате этих изменений. Внедрение новой системы является частью усилий Госдепартамента США по улучшению услуг для граждан Казахстана на получение визы.

    Теги:
    Казахстанцы Виза США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!