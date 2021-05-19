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В Казахстане улучшат финансовые условия сотрудников фельдъегерской службы

19 Мая 2021 15:15
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В Казахстане улучшат финансовые условия сотрудников фельдъегерской службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О государственной фельдъегерской связи» в первом чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уполномоченным органом по организации фельдъегерской службы является канцелярия Премьер-Министра. Задачей этой службы является обеспечение правительственной курьерской связи, перевозка особо важной и секретной корреспонденции госорганов, доставка спецпочты в страны СНГ. Сотрудники этой службы состоят в кадрах органов внутренних дел, поэтому обеспечены соответствующим форменным обмундированием, оружием и спецсредствами. Однако они не выполняют функции по раскрытию, расследованию преступлений, как сотрудники ОВД. Поэтому они не входят в состав и штатную численность ОВД», - сказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Мажилиса.

В ходе разработки законопроекта, по его словам, изучен международный опыт, ряд стран уже приняли специальные законы о фельдъегерской связи. Это Азербайджан, Армения, Молдова, Туркменистан.

«Целями законопроекта являются: утверждение правового статуса фельдъегерской службы, формирование порядка данной фельдъегерской связи между странами СНГ, утверждение специальных гарантий для работающих в данной сфере сотрудников и членов их семей. Для этого предусмотрено 16 млн 842 тысячи тенге на три года, одобренные республиканской бюджетной комиссией», - отметил министр.

«Эти средства направлены на выплату пособия при продвижении по службе и за перевозку личного имущества, доплаты к зарплате сотрудников, выполняющим свои обязанности воздушным транспортом, премиальных в размере двух окладов при увольнении награжденных госнаградами сотрудников. Кроме того, при изменении места работы предусмотрено предоставление места в детском саду детям работников без очереди», - заключил спикер.


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#Мажилис  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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