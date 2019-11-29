В Казахстане учреждена награда за вклад в развитие сферы энергосбережения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественное вручение десяти наград состоялось в рамках II Международного Форума Энергосбережения 29 ноября в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

Первыми обладателями награды стали Асет Исекешев – исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы , Бакауов Болат – аким Павлодарской области, Альберт Рау – депутат Мажилиса Парламента РК, Арман Маулешев – генеральный директор АО «КазАзот», Тимур Нурашев – директор департамента технического регулирования Евразийской экономической комиссии, Сырым Нургалиев – менеджер проекта ПРООН, Олжас Алибеков – заместитель председателя правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», Даурен Токбаев -президент ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Энергоаудиторов», Ермек Марабаев – заместитель управляющего директора «Норт Каспиан Оперэйтинг компани Н.В» и Таумурат Лукпанов – региональный представитель центра Государственного Энергетического Реестра по ВКО.

Отмечается, награды удостаиваются работники сферы энергосбережения, а также лица, внесшие большой личный вклад в развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности, за выдающиеся разработки в области эффективного использования энергетических ресурсов. А также за высокие достижения в подготовке и повышении квалификации кадров, за личный вклад в совершенствование законодательной базы Республики Казахстан в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Наградой отмечается и многолетний добросовестный труд в сфере развития энергосбережения и достижения по популяризации энергосберегающего поведения среди населения Казахстана.

Нагрудной знак «Энергия үнемдеу саласына қосқан үлесі үшін» была включена в перечень ведомственных наград 8 ноября в 2019 году, согласно постановлению Правительства РК.































