В Казахстане учреждена награда за вклад в развитие сферы энергосбережения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественное вручение десяти наград состоялось в рамках II Международного Форума Энергосбережения 29 ноября в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».
Первыми обладателями награды стали Асет Исекешев – исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы , Бакауов Болат – аким Павлодарской области, Альберт Рау – депутат Мажилиса Парламента РК, Арман Маулешев – генеральный директор АО «КазАзот», Тимур Нурашев – директор департамента технического регулирования Евразийской экономической комиссии, Сырым Нургалиев – менеджер проекта ПРООН, Олжас Алибеков – заместитель председателя правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», Даурен Токбаев -президент ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Энергоаудиторов», Ермек Марабаев – заместитель управляющего директора «Норт Каспиан Оперэйтинг компани Н.В» и Таумурат Лукпанов – региональный представитель центра Государственного Энергетического Реестра по ВКО.
Отмечается, награды удостаиваются работники сферы энергосбережения, а также лица, внесшие большой личный вклад в развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности, за выдающиеся разработки в области эффективного использования энергетических ресурсов. А также за высокие достижения в подготовке и повышении квалификации кадров, за личный вклад в совершенствование законодательной базы Республики Казахстан в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Наградой отмечается и многолетний добросовестный труд в сфере развития энергосбережения и достижения по популяризации энергосберегающего поведения среди населения Казахстана.
Нагрудной знак «Энергия үнемдеу саласына қосқан үлесі үшін» была включена в перечень ведомственных наград 8 ноября в 2019 году, согласно постановлению Правительства РК.
- День открытых дверей провели госорганы в Атырау
- О планах газификации северных областей Казахстана рассказали в Минэнерго
- Общественную премию для людей с ограниченными возможностями учредили в Караганде
- Ученый-тюрколог: Пусть теперь кто-нибудь попробует нас упрекнуть, что мы младописьменный народ
- Почему энергосберегающие источники не внедрены повсеместно, рассказал Асет Исекешев
- Какие мероприятия пройдут в праздичные дни в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана