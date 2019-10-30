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вчера 22:30
В Казахстане учредят госпремии имени Абая и аль-Фараби
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 годы впервые будут вручены государственные награды им Абая и аль-Фараби. Об этом сообщил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, выступая на очередном заседании государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе заседания комиссии известный казахстанский писатель Роллан Сейсенбаев предложил учредить государственные премии им Абая и аль-Фараби.
«Так как это будет год Абая, необходимо учредить премию. Пусть это будет весомая, большая премия. Ученым необходимо учредить премию аль-Фараби», - сказал писатель.
В этой связи Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев сообщил, что в этом направлении было поручение Главы государства.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал нам конкретное поручение по обязательному присуждению премии им Абая и аль-Фараби. Поэтому этот вопрос уже нашел свое решение», - сказал Крымбек Кушербаев.
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