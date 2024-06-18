В Казахстане участились случаи сбыта фальшивых денег

С начала года на территории страны зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества, в 2023 году было заведено 45 уголовных дел в отношении сбытчиков фейковых денег, а в 2022 году – 44 уголовных дела, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Только за 2023 год и истекший период 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято 1 763 фальшивых банкноты, из них в национальной валюте 384 штуки на сумму 1 378 200 тенге, в долларах США 1 342 штуки на 120 050 долларов США, в евро 35 штук на 17 500 евро, в российских рублях – 2 штуки на сумму 10 000 рублей.

Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 55 млн тенге.

В АФМ разъяснили, что изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Нацбанка РК либо иностранной валюты наказывается лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет (в зависимости от тяжести) с конфискацией имущества (ст.231 УК РК).

- В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу. Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги с банкомата, сохранять чеки, - предупредили в АФМ.

Гражданам и субъектам финансового мониторинга (БВУ, обменные пункты, ломбарды и др.), чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот, необходимо незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты .