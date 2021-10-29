В Казахстане трудятся свыше 11 тысяч социальных работников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов поздравил социальных работников Казахстана с профессиональным праздником и пожелал им оптимистичного настроя и доброжелательности в работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«День работников системы социальной защиты – это праздник прекраснейших людей, которые первыми принимают на себя проблемы других и помогают в их решении.

На сегодняшний день в системе социальной защиты трудятся более 30 тыс. сотрудников, из которых 11,6 тыс. человек – социальные работники. Именно вы оказываете необходимую помощь малообеспеченным гражданам, лицам с инвалидностью и пенсионерам. Своей работой вы делаете наш мир добрее и милосерднее, так как не просто помогаете людям в преодолении жизненных трудностей, но и дарите им теплоту своих сердец.

Благодарю вас за ваш труд! Желаю вам побольше оптимистичного настроя, душевного спокойствия и доброжелательности в работе! Пусть в вашей жизни будет столько радости, сколько вы вызываете улыбок на лицах людей, которым помогаете своей работой. Желаю вам и вашим близким здоровья, добра, любви и всех благ», – говорится в обращении Серика Шапкенова.

Напомним, День работников системы социальной защиты отмечается в Казахстане в последнее воскресенье октября.