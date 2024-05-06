В Казахстане трудятся 93 048 мужчин-педагогов

На сегодня в организациях образования страны трудятся 93 048 мужчин-педагогов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

По данным Национального центра исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмета Байтұрсынұлы Министерства просвещения РК, из общего количества мужчин-педагогов 13 867 преподают в колледжах, 76 502 - в школах, 2 679 - в дошкольных организациях (мини-центрах, детских садах и т.д).

Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев встретился с лучшими учителями страны. В Казахстане ежегодно с 2012 года проходит республиканский конкурс «Лучший педагог».

Ежегодно звание присваивается 64 педагогам. Каждому из победителей в качестве государственной поддержки предоставляется вознаграждение в размере 1000 МРП или 3 450 000 тенге.

До настоящего времени лучшими в своей профессии признаны 624 учителя.



Глава ведомства поблагодарил педагогов их за неоценимый вклад в развитие образования и повышение качества обучения.