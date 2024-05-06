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    09:51, 06 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане трудятся 93 048 мужчин-педагогов

    учитель
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    На сегодня в организациях образования страны трудятся 93 048 мужчин-педагогов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    По данным Национального центра исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмета Байтұрсынұлы Министерства просвещения РК, из общего количества мужчин-педагогов 13 867 преподают в колледжах, 76 502 - в школах, 2 679 - в дошкольных организациях (мини-центрах, детских садах и т.д).

    Ранее  министр просвещения Гани Бейсембаев встретился с лучшими учителями страны. В Казахстане ежегодно с 2012 года проходит республиканский конкурс «Лучший педагог».

    Ежегодно звание присваивается 64 педагогам. Каждому из победителей в качестве государственной поддержки предоставляется вознаграждение в размере 1000 МРП или 3 450 000 тенге.

    До настоящего времени лучшими в своей профессии признаны 624 учителя. 

    Глава ведомства поблагодарил педагогов их за неоценимый вклад в развитие образования и повышение качества обучения.

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Праздник День защитника Отечества Мужчины Педагоги
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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