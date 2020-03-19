В Казахстане транзит власти проходил по четко выверенному сценарию – эксперт ИМЭП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане транзит власти проходил по четко выверенному сценарию. Об этом сообщил эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК-Елбасы Ерлан Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, каждый политический деятель несет огромную ответственность за принятые им решения, которые могут повлиять на стабильность и будущее развитие страны. Первый Президент Казахстана, как Лидер нации, всегда осознавал свою высокую персональную ответственность, учитывал все возможные последствия и риски. В современных условиях в государствах, в первую очередь государствах постсоветского пространства, непродуманный транзит власти может приводить к разделению общества и глубокому экономическому кризису, при этом возникают риски ослабления суверенитета страны и вытекающие отсюда угрозы. Необходимо учитывать, что когда мы говорим о постсоветских странах, речь идет о странах, которые еще не полностью сформировали необходимый политический базис, где политические системы в них находятся на начальных стадиях своего развития. В этой связи, делать какие-то резкие движения – это очень опасно и чревато различными рисками. Елбасы осознавал эти риски, и, в этой связи, была подготовлена уникальная модель сохранения стратегического курса. Заранее были подготовлены все нормативные и институциональные аспекты реализации данной модели. В итоге, транзит политической власти проходил по четко выверенному сценарию, который, в первую очередь, гарантировал сохранение преемственности стратегического курса, что, в свою очередь, гарантировало стабильность государства», – сказал Е.Мадиев.

Эксперт отметил, что в соседних странах передача власти зачастую сопровождалась катаклизмами, деструктивными процессами, которые крайне негативно сказывались на стабильности всей политической системы, что приводило к ухудшению социально-экономической ситуации в этих государствах. Казахстан смог избежать этого благодаря заранее разработанному сценарию транзита власти.

По словам Е.Мадиева, отличительной особенностью данного процесса в Казахстане является эволюционное развитие страны. Во-вторых, это сохранение преемственности. В рамках этой конфигурации меняется стратегическая роль Елбасы, который через такие инновационные инструменты, как Совет безопасности или партия «Нур Отан», сохраняет свое присутствие на системном уровне и обеспечивает стабильность всей политической системы. Это важно не только с точки зрения внутренней стабильности в стране, но и с точки зрения внешнего восприятия государства.

«Ни для кого не секрет, что в последние годы активно муссируются различные теории о том, по какому сценарию пойдет развитие государства. Многие беспокоятся о дальнейшей судьбе страны. Здесь нужно учитывать экономические аспекты вопроса – для инвесторов, для международного капитала, которые исходят, в первую очередь, из политической стабильности. А смена политической власти, обновление политической элиты в относительно молодой стране, граничащей с рядом нестабильных регионов, конечно, вызывала определенное беспокойство. И нам в этой ситуации было крайне важно послать четкий месседж международному сообществу, нашим международным партнерам – что Казахстан сохранит стабильность, гарантирует реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты с международными инвесторами, с партнерами. Что стратегический курс, который гарантировал эффективную интеграцию Казахстана в международную экономическую систему, его успешную внешнюю политику, сохранится», – отметил Е.Мадиев.

По его мнению, Казахстану удалось достигнуть нужного результата в указанном направлении.

Далее, эксперт напомнил, что Казахстан является не только транзитным хабом между Европой и Азией, но и дипломатическим хабом, в котором происходят важные для международного сообщества события. В частности, в Казахстане прошел, впервые на постсоветском пространстве, Саммит ОБСЕ, где был выдвинут со стороны Нурсултана Назарбаева ряд судьбоносных инициатив. Здесь проходит Астанинский процесс по урегулированию ситуации в Сирии. От Казахстана исходят важные инициативы по ядерному разоружению. По инициативе Н.Назарбаева создано Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Е.Мадиев подчеркнул, что, говоря об ответственном лидерстве Н.Назарбаева, нужно обязательно учитывать два фактора – его роль во внутреннем развитии Казахстана и его роль в международном аспекте. Елбасы обладает почетным статусом во многих международных организациях, и все это свидетельствует о признании высокого международного авторитета Нурсултана Назарбаева.