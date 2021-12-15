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В Казахстане только лицензируемые брокеры смогут оказывать услуги инвестиционного консультирования

15 Декабря 2021 12:49
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В Казахстане только лицензируемые брокеры смогут оказывать услуги инвестиционного консультирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане только лицензируемые брокеры и дилеры смогут оказывать услуги инвестиционного консультирования и посредничества на рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» на пленарном заседании Мажилиса.

«Второй блок законодательных инициатив направлен на дальнейшее развитие казахстанского фондового рынка. Капитализация фондового рынка с начала года увеличилась на 40% и составила 47,3 трлн тенге или 67% от ВВП.

На сегодня особо актуальными являются инициативы по усилению защиты прав и интересов инвесторов – физических лиц. На фондовом рынке наблюдается значительный прирост розничных инвесторов, число которых увеличилось за последние два года на 73% и составило 206 тысяч человек», - сказала Мадина Абылкасымова.

Спикер добавила, что законопроект также предусматривает, что только лицензируемые брокеры и дилеры смогут оказывать услуги инвестиционного консультирования и посредничества на рынке, в том числе на рынке Форекс.

«Вводится требование для казахстанских брокеров об обязательной оценке инвестиционного профиля клиента. Профиль будет определяться в зависимости от уровня его знаний, опыта и объема имеющихся средств. По итогам будет рекомендован перечень предлагаемых финансовых инструментов с точки зрения возможных рисков», - пояснила Мадина Абылкасымова.


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#Мажилис   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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