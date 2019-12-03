В Казахстане теперь можно писать двойное имя в документах через дефис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане теперь можно писать двойное имя в документах через дефис. Об этом рассказала депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С новыми изменениями можно ознакомиться в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг».

В случае двойного имени у отца отчество ребенку присваивается по одному из них, либо в слитном написании обоих имен родителя.

«Вопросы присвоения двойного имени вызывают недоразумение среди казахстанцев, то есть, в документе ребенка вносятся поправки по двойному имени отца. До этого в случае двойного имени у отца отчество ребенку присваивалось по одному из них, либо в слитном написании обоих имен отца, то есть, если отца зовут Асан-Али и пишется через дефис, в документах ребенка обычно было написано, как Асанулы или Алиулы, либо без дефиса слитно Асаналиулы.

В законопроекте этот вопрос был рассмотрен и теперь разрешается писать через дефис», - сказала Майра Айсина на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Необходимо отметить, что 7 ноября 2019 года на пленарном заседании Сената Парламента РК был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг». Законопроект был разработан в целях совершенствования законодательства Республики Казахстан в сфере государственных услуг.