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В Казахстане теперь можно писать двойное имя в документах через дефис

3 Декабря 2019 13:00
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В Казахстане теперь можно писать двойное имя в документах через дефис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане теперь можно писать двойное имя в документах через дефис. Об этом рассказала депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С новыми изменениями можно ознакомиться в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг».

В случае двойного имени у отца отчество ребенку присваивается по одному из них, либо в слитном написании обоих имен родителя.

«Вопросы присвоения двойного имени вызывают недоразумение среди казахстанцев, то есть, в документе ребенка вносятся поправки по двойному имени отца. До этого в случае двойного имени у отца отчество ребенку присваивалось по одному из них, либо в слитном написании обоих имен отца, то есть, если отца зовут Асан-Али и пишется через дефис, в документах ребенка обычно было написано, как Асанулы или Алиулы, либо без дефиса слитно Асаналиулы.

В законопроекте этот вопрос был рассмотрен и теперь разрешается писать через дефис», - сказала Майра Айсина на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Необходимо отметить, что 7 ноября 2019 года на пленарном заседании Сената Парламента РК был принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг». Законопроект был разработан в целях совершенствования законодательства Республики Казахстан в сфере государственных услуг.

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Ключевые слова: Мажилис, Другие государственные органы, Общество,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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