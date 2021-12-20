В Казахстане существенно расширяются механизмы защиты прав человека – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли поправки в законодательство, касающееся деятельности Уполномоченного по правам человека в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, были приняты:

- Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан»;

- Закон «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан»;

- Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан».

«Глава государства постоянно уделяет большое внимание защите прав человека. Четыре законопроекта, рассмотренные сегодня, разработаны во исполнение поручения Президента. Они формируют в стране новую правовую среду защиты прав и свобод человека и гражданина. Мы можем модернизировать Национальный правозащитный институт, закрепив правовой статус и основы деятельности уполномоченного по правам человека в самостоятельном законодательном акте. Этими документами планируется существенно расширить полномочия уполномоченного по правам человека и механизмы защиты нарушенных прав человека и гражданина. Принятые нормы полностью соответствуют международным стандартам», - подчеркнул председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Отметим, что все принятые законы являются сопутствующими законопроекту «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», который сегодня был возвращен на доработку в Мажилис.