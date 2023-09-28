Проезд по платным дорогам подорожает в Казахстане

В Казахстане увеличится количество платных дорог, соответственно подорожает стоимость. Об этом заявил министр транспорта РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- У нас было платным 2300 км дорог. Это те участки, где обеспечено четырех полостное движение. От Харгоса до Алматы, дальше до Кызылорды, это участок ЗЕ-ЗК, затем Астана – Щучинск, Астана – Павлодар и Астана – Караганда всегда были платными. Теперь что меняется в структуре платных дорог? Меняются три элемента. Во-первых, повышаем стоимость на 20%. Во-вторых, мы привязываем стоимость к МРП. То есть, ежегодно с ростом МРП тариф на платных дорогах будет повышаться. В-третьих, прорабатываем обеспечение платности на новых участках с двухполосным движением только для грузового транспорта, не для легковых автомобилей, - сказал на брифинге Марат Карабаев.

Министр транспорта напомнил, что с момента ввода платности на дорогах, то есть, с 2013 года тариф не менялся.

- Если сравнивать наш тариф с тарифами наших сопредельных стран, Российской Федерацией, Европейскими странами, тариф значительно ниже. Но главным основанием является то, что Казахстан становится транзитным хабом и объем перевозок от Узбекистана и КНР в сторону РФ, и других стран и наоборот увеличивается именно автотранспортом. А это дополнительной нагрузка на дороги. Цель – за счет платности максимально обеспечить качество автодорог. Но можно будет купить абонентскую плату и это будет дешевле, чем разовая плата, - отметил Марат Карабаев.

Что касается введения платности на двухполосных дорогах, речь идет о дорогах от границы РФ до Павлодара, от Павлодара – Калбатау - Усть-Каменогорска и обсуждаемый участок Кызылорда – Аральск, Актау до Бейнеу, из Актобе до Уральска.

Министр еще раз напомнил, что двухполосные дороги будут платными только для грузовых машин. По его словам, за 1 км дороги в зависимости от нагрузки авто, в частности для грузовых авто, нужно будет заплатить от 15 до 30 тенге.