В Казахстане стартует республиканский конкурс «Караван доброты»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Благотворителей Алматы призывают открыто заявить о себе и поучаствовать в конкурсе «Караван доброты». О начале конкурса в ходе брифинга в РСК Алматы рассказали организаторы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Караван доброты» - проект, который нацелен на повышение популярности благотворительности. Его организовал Фонд Первого Президента РК и Ассоциация деловых женщин Казахстана.

Председатель Ассоциации деловых женщин по городу Алматы Балым Батаева отметила, что большинство благотворителей по разным причинам остаются незамеченными, хотя их дела должны стать примером для других.

«Мы хотим популяризировать поступки людей, которые помогают нуждающимся, совершают благородные дела. Эти люди содействуют воспитанию подрастающего поколения на ярких примерах проявления доброты и неравнодушия, они сохраняют традиции, демонстрируют самоотверженность», - рассказала она о целях конкурса «Караван доброты».

Б.Батаева призвала алматинцев принять участие в конкурсе, который, к слову, проводится в четвертый раз.

Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных, общественных проблем и своими добрыми поступками мотивируют других.

В конкурсе не могут участвовать субъекты предпринимательства, а также лица, благотворительная деятельность которых связана с государственной поддержкой (государственный грант, госзаказ и др.).

Заявки на участие можно направлять до 30 ноября. Подробнее об участии в конкурсе можно узнать на сайтах www.fnn.kz, www.businesswomen.kz .

Лауреатов будут определять по следующим номинациям:

- «Асар» - номинация для тех, чья благотворительная деятельность связана с сохранением народных обычаев и традиций;

- «Туған жер» - вручается лауреату, который оказывает благотворительную помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов и др.;

- «Батыл жүрек» - за героическую смелость и самоотверженность. В данной номинации может учреждаться дополнительное звание победителя среди работников экстренных служб (ЧС, МВД, скорая помощь и другие);

- «Мейірім жолында» - для тех, кто оказывает постоянную безвозмездную помощь в течение определенного времени;

- «Қайырымдылық тарихы» - номинация вручается журналисту и/или творческому коллективу за лучшее освещение в СМИ благотворительности, социальных проблем;

- «Бала жүрегі» - вручается лауреату в возрасте от 6 до 18 лет за проявленную отвагу и героизм в экстренных ситуациях, участие в благотворительной деятельности;

- «Жануарға мейірім» - номинация вручается лауреату, который является правозащитником животных, помогает в их содержании, а также пропагандирует доброту и милосердие по отношению к животному миру.

Отметим, что в конкурсе могут участвовать не только меценаты, предприятия, но и государственные служащие. К примеру, принимаются кандидатуры врачей, полицейских, спасателей.

В прошлом году подано 700 заявок, в этом году перед организаторами поставлена задача найти в два раза больше благотворителей. Награждение номинантов IV конкурса «Караван доброты» пройдет в 2022 году в городе Туркестане.