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В Казахстане стартует предновогодняя благотворительная акция «Елбасы жылуы»

24 Декабря 2021 20:00
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В Казахстане стартует предновогодняя благотворительная акция «Елбасы жылуы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поддержать продуктовыми наборами около 800 семей – такова главная задача предновогодней благотворительной акции «Елбасы жылуы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

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Акция пройдет в Алматинской области, в городах Нур-Султан, Алматы (27-28 декабря) и в городе Туркестан (29 декабря). Ею будут охвачены малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями.

Каждая семья в рамках акции получит от организаторов - Фонда Нурсултана Назарбаева, Гуманитарного фонда «Дегдар» продукты весом 120 кг. Продовольственные наборы состоят из муки, картофеля, фруктов, риса, гречки, чая, сахара, подсолнечного масла и сладостей к Новому году.

- Наш народ всегда отличался своим милосердием. И это качество особенно проявляется в непростые периоды. Пандемия COVID-19 еще раз показала, что в нашем обществе очень много неравнодушных людей, готовых помочь нуждающимся. По инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этом году нами уже в третий раз реализовывается акция «Елбасы жылуы». Благодаря проведению предыдущих двух акций помощью было охвачено свыше 1300 семей из разных регионов страны, - поделился информацией заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Әлкей Марғұланұлы.

Директор Гуманитарного фонда «Дегдар» Лаура Ахметова говоря о значимости акции, призвала казахстанцев также участвовать в благотворительности: «Мы благодарны нашим партнерам, в том числе членам волонтёрского движения LIDER KZ, за поддержку в организации акции – в составлении списков нуждающихся, оказании адресной помощи. Очень важно, когда добрые начинания находят позитивный отклик. Мы поздравляем казахстанцев с наступающим Новым годом и призываем всех соотечественников творить добро, поддерживая тех, кто нуждается в помощи».



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#Благотворительность   #Общество   #Первый Президент - Елбасы  
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