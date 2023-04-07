В Казахстане стартует конкурс по отбору бизнес-инкубаторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Национальное агентство по развитию инноваций «Qazinnovations» анонсировало начало конкурса по отбору бизнес-инкубаторов для содействия в развитии бизнес-инкубирования, передает МИА «Казинформ».

QazInnovations – национальный институт в области инновационного развития, одной из задач которого является реализация механизмов государственной поддержки по бизнес-инкубированию и акселерации стартапов.

Цель – повышение уровня предпринимательской культуры, расширение поддержки предпринимательства и подготовка квалифицированных кадров в сфере МСБ.

Прием заявок начинается 10 апреля 2023 года и заканчивается 10 мая 2023 года в 18 часов 00 минут по времени Астаны.

Подробнее об условиях конкурса по ссылке.

С правилами оказания услуг по содействию в развитии бизнес-инкубирования, а также определения стоимости таких услуг, за исключением услуг, оказываемых международным технологическим парком Astana Hub можно ознакомиться по ссылке.