В Казахстане стартовали выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех регионах Казахстана начались выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что предвыборная агитация началась после 18:00 часов местного времени 14 июля 2021 года и завершилась в 00:00 часов по местному времени 24 июля 2021 года.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечении срока действующих полномочий.

Сегодня акимы 730 населенных пунктов по всей стране будут определены путем прямых выборов.

Согласно данным территориальных избирательных комиссий, в 730 избирательных округах было выдвинуто 2582 кандидата, из них на последний момент регистрации было зарегистрировано 2297.

Из них 1419 - путем самовыдвижения, 878 от шести зарегистрированных в МЮ РК политических партий. По гендерному составу: мужчины -1839, женщины - 458. Голосование будет проходить в 14 областях на 1847 избирательных участках.

Для избрания в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа гражданин Республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения, признанных в установленном законом порядке.

Территориальная избирательная комиссия после выдвижения кандидата приступает к процессу определения соответствия кандидата предъявляемым законодательством требованиям. С целью установления гражданства направляются соответствующие запросы в органы внутренних дел, районные департаменты по делам государственной службы, отсутствия коррупционного преступления, коррупционного правонарушения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, призвал избирателей принять активное участие в голосовании на выборах сельских акимов, которые пройдут в Казахстане 25 июля.

«25 июля в Казахстане впервые пройдут прямые выборы сельских акимов. Это событие знаменует собой новый этап политической модернизации. Призываю избирателей принять активное участие в голосовании. Все необходимые преобразования в интересах народа следует воплотить в жизнь», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

После проведения выборов в течение трех дней подводятся итоги, в течение семи дней осуществляется регистрация избранного акима. При этом полномочия избранного акима начинаются с момента его регистрации соответствующей территориальной избирательной комиссией.

Отметим, что 14 июля в 18:00 по местному времени завершилась регистрация кандидатов на выборы 730 акимов районного значения, сел, поселков, сельских округов Республики Казахстан. Предстоящие прямые выборы затронут 2 346 акимов сельских территорий, из которых около 775 будут избраны населением в этом году.

К примеру, 147 кандидатов в сельские акимы зарегистрированы в Костанайской области. А в Карагандинской области на 75 мест на должность сельского акима претендуют 268 человек. Между тем в 71 сельском округе Алматинской области на сегодня зарегистрированы 242 кандидата.

Напомним, что 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис. Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.